Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul Guvernului s-a discutat dinainte de a intra in ultima luna a primului semestru despre rectificarea bugetara, iar ieri au avut o discutie mai consistenta. ”Asa cum am decis, urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta intrarea in vigoare, de vineri, a masurilor referitoare la cresterea valorii tichetelor de masa si acordarea unui ajutor de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 lei. „De astazi, intra in vigoare inca doua masuri importante din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca Guvernul continua cu adoptarea masurilor din pachetul „Sprijin pentru Romania”, iar in acest sens va fi aprobat un act normativ care vizeaza „suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni, masura de care vor beneficia atat persoanele fizice, cat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, la inceputul ședinței de Guvern, ca emiterea voucherelor sociale pentru persoanele vulnerabile a inceput. De asemenea Guvernul a aprobat si acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar de 700 de lei, de care vor beneficia 3,3 milioane de pensionari. ”Continuam…

- Premierul solicita reducerea cu 10% a cheltuielilor din ministere, pentru bunuri și servicii Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, estimeaza ca minim 10 miliarde de lei vor fi economisite in urma reducerii cu 10% a cheltuielilor din ministere pentru bunuri si servicii, informeaza Agerpres. „Minim 10 miliarde de lei (se vor economisi). Si ma refer la bugetul general consolidat”, a declarat Adrian…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…

- Premierul cere reducerea cheltuielilor din ministere la bunuri si servicii Nicolae Ciuca. Foto:gov.ro Din luna iulie noile sisteme E-factura si Radarul Marfurilor, vor deveni obligatorii. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca a discutat cu ministrul Finatelor si cu seful ANAF pentru ca…