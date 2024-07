Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea academica a Universitații de Vest din Timișoara are bucuria de a anunța ca uniformele create de absolventul Facultații de Arte și Design din UVT, designerul roman Gyarfas Olah, fabricate in Romania de Pandora Fashion, au fost special concepute pentru sportivii tricolori care vor defila pe…

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris.

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste miercuri seara, 17 iulie 2024, pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris.Delegatia TEAM ROMANIA va fi condusa, la Palatul Cotroceni, de Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.Premierul Marcel Ciolacu a…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a urat, marți, succes sportivilor și antrenorilor care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris. El le-a spus sportivilor și antrenorilor din delegația Romaniei la Olimpiada ca o țara intreaga așteapta sa retraiasca bucuria și mandria generata de fotbaliști…

- O medalie la Paris ar fi un vis, crede Jaqueline Cristian. La primele Jocuri Olimpice din cariera, Jaq vrea sa faca un rezultat mare in turneul care se va desfașura chiar la Roland Garros. Jocurile Olimpice de la Paris vor fi in direct la TVR. Romania va avea trei jucatoare in turneul olimpic la simplu.…

- Triatlonistul de origine franceza Felix-Pierre Duchampt va reprezenta pentru a doua oara Romania la Jocurile Olimpice. Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, acesta s-a calificat la Olimpiada de Paris in urma punctelor acumulate in ierarhia mondiala la individual. Duchampt, care are și cetațenia…

- Loredana Toma a obținut biletul pentru Paris 2024, dupa ce s-a clasat pe locul 4 in ierarhia mondiala feminina de haltere, in limitele categoriei 71 kg. Multipla campioana europeana si mondiala, Loredana este cea mai bine clasata halterofila din Europa. Participarea la Jocurile Olimpice este implinirea…

- S-au implinit 100 de ani de la prima medalie caștigata de Romania in istoria participarilor la Jocurile Olimpice. In 1924, la Paris, delegația tricolora cucerea bronzul prin echipa de rugby in XV.