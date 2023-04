Ciucă: UDMR a reprezentat și reprezintă un pol de stabilitate și profesionalism Premierul Nicolae Ciuca a fost prezent la congresul UDMR, unde a subliniat faptul ca formațiunea politica trebuie sa ramana la guvernare și dupa rotativa guvernamentala. Ciuca a precizat ca scopul principal este asigurarea continuitații pentru a oferi stabilitate politica Romaniei. Totodata, Nicolae Ciuca a subliniat importanța partidului UDMR menționand ca acesta a reprezentat și reprezinta un pol de stabilitate și profesionalism. ”Mai in gluma mai in serios discutam despre o serie intreaga de evenimente care urmeaza sa se intample, respectiv rotativa, putem sa constatam ca la dumneavoastra (Kelemen… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- „Mai in gluma mai in serios discutam despre o serie intreaga de evenimente care urmeaza sa se intample, respectiv rotativa, putem sa constatam ca la dumneavoastra (Kelemen Hunor n.r.) lucrurile sunt așezate, deci nu aveți probleme cu rotativa.Am convenit sa constituim aceasta coaliție intr-un moment…

- Premierul Romaniei a avut doar cuvinte de lauda la adresa celor din UDMR, cu ocazia Congresului Uniunii, subliniind faptul ca impreuna cu partidul lui Kelemen Hunor și PSD au reușit sa faca fața crizelor multiple, dar sa fie și o guvernare performanta.

