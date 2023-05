Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat, joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente, conform Agerpres.roLibertatea survolului si libertatea circulatiei maritime, libertatea navigatiei in ape…

- Premierul Nicolae Ciuca a pledat joi, la Forumul de securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, pentru intarirea prezentei NATO in zona, avand in vedere amenintarile de securitate existente. El a calificat invazia Rusiei in Ucraina drept „un razboi de cucerire și, totodata, un razboi neo-colonial”.

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca regiunea Marii Negre devine din ce in ce mai importanta pentru stabilitatea regionala și globala. Faptul ca Romania are cea mai lunga granița cu Ucraina, inclusiv porturi…

- „Este foarte mare nevoie ca toți liderii, in special liderii politici, sa recaștige increderea cetațenilor”, spune premierul Nicolae Ciuca, prezent la a șaptea ediție a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre și Balcani.„Reziliența este o chestiune care depașește in momentul de fața esența…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca foarte curand isi va incheia mandatul si poate spune ca, dupa un an si jumatate in functia de prim-ministru, Romania are si resursa umana, are si celelalte resurse prin care poate…

- Premierul moldovean - Dorin Recean se afla in Romania, la București, intr-o vizita de lucru, miercuri, 17 mai, și joi, 18 mai. Acesta participa la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ce se va desfasura la Bucuresti.„Seful executivului va participa la eveniment…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Stockholm, in cadrul Conferintei cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”, ca razboiul de agresiune al Rusiei din Ucraina este cel mai tragic si violent din Regiunea Extinsa a Marii Negre, iar prioritatea acum este capacitatea noastra de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Stockholm, in cadrul Conferintei cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”, ca razboiul de agresiune al Rusiei din Ucraina este cel mai tragic si violent din Regiunea Extinsa a Marii Negre, iar prioritatea acum este capacitatea noastra de…