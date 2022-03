”Toate cele 24 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) asumate pentru primul trimestru al acestui an sunt indeplinite din perspectiva responsabilitatii Guvernului. A fost un efort de echipa. Multumesc tuturor celor implicati”, a transmis, joi seara, premierul Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, activitatea va continua in acelasi ritm sustinut pentru a valorifica cele aproape 30 de miliarde de euro. Premierul afirma ca vanii vor fi investiti ”pentru dezvoltarea Romaniei si in beneficiul cetatenilor”.