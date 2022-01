Ciucă, te mai dai în bărci cu ea? Nici nu a apucat bine ambițiosul președinte ca și reales Macron sa proclame hegemonia Franței prin trimiterea de trupe militare in Romania, ca Iohannis s-a și repezit sa pupe noul ”ghiul”. Și sa mulțumeasca grețos ”micului Napoleon”, cu obediența deja tradiționala cu care a ingenuncheat și in fața lui Donald Trump, dar mai ales a […] The post Ciuca, te mai dai in barci cu ea? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit programului oficial, Florence Parly si ministrul apararii Vasile Dincu aveau programate declaratii de presa la ora 9:25, dupa care programul vizitei include primirea de catre premierul Nicolae Ciiuca, la ora 10:00, urmata, la 13.30 de primirea la Palatul Cotroceni.}n cadrul intalnirilor va…

- "Ingrijorarile cresc acum, cu atat mai mult cu cat avem un risc de conflict armat nu departe de frontiera Romaniei. Vedeti ca obtinem informatii de la sefi de state din alta parte, de la oficiali din alte tari decat din Romania. Nu am auzit niciun oficial din Romania. Nu l-am auzit pe presedintele Iohannis,…

- Se implinesc astazi 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane sau Mica Unire din 1859 marcata de reformele lui Alexandru Ioan Cuza prin care s-au pus temeliile statului roman modern. Dupa alegerea colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859 si al Valahiei la 24 ianuarie…

- Stabilit de peste 30 de ani in Franța, dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec a afirmat, intr-un interviu acordat publicației PressOne, ca plagiatul „este inimaginabil in Franța”, o țara cu „o cultura a competiției culturale, in care in general oamenii politici au și priceperea de a vorbi și de a…

- Rareș Bogdan El i-a solicitat președintelui Emmanuel Macron, care a prezentat la Strasbourg prioritațile președinției franceze, sa sprijine aderarea țarii noastre la Schengen. „Noi, romanii, va cerem sprijinul și contam pe el!”, a spus Rareș Bogdan, care a evocat tradiția prieteniei romano-franceze.…

- Una dintre afirmațiile liberalului Ovidiu Raețchi intr-un comentariu publicat miercuri de Libertatea m-a lasat masca. Liberalul Ovidiu Raetchi tocmai ne anunța intr-un comentariu publicat in Libertatea ca președintele Iohannis va ramane in istorie drept omul care a securizat granițele NATO prin numirea…

- Oficial, a descins la București ca sa intrebe ce este cu certificatul verde și sa laude unicornul UiPath. Ceea ce chiar nu prea ține de fișa postului comisarului european pentru piața interna. Numai ca, inainte de a sosi in Romania, Thierry Breton a condiționat toate celelalte puncte de pe agenda vizitei…

- „Ne invartim deja de aproape trei luni in jurul aceleiasi cozi. Si o facem in timp ce ne-au murit cam tot atatia semeni ca intr-un razboi. Auzim de trei luni cum nu se poate guverna decat cu Citu. Sau poate cu Ciuca sau cu Vilceanu, dar nu stim niciodata sigur, pentru ca nu a venit mesaj de la Cotroceni",…