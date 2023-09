Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a declarat vineri despre ridicarea MCV ca este un real succes pentru Romania, care incheie in mod simbolic ultima restanta a tranzitiei catre un statut de natiune europeana cu drepturi depline. "Asadar, o etapa s-a incheiat si alta a inceput", a spus…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat vineri ca Romania trebuie sa adopte o serie de masuri pentru a se achita de angajamentele asumate, dar ca acestea vor avea efect pentru o perioada limitata de timp. Precizarile au fost facute la Banca Nationala, cu ocazia evenimentului de lansare a The…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca, a transmis marti, in cadrul Reuniunii Anuale a Diplomatiei, ca Romania are un potential urias și ca este inadmisibil sa importe produse alimentare intr-o proportie de 70-80%, conform news.ro.„Romania are un potential urias in domeniul energetic,…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca schimburile comerciale dintre Romania si Italia se afla la un nivel record, dar exista spatiu de crestere creat de dezvoltarea economica a tarii noastre, care are o relevanta regionala sporita in domeniul energetic

- Producatorul de energie electrica Hidroelectrica (simbol bursier H2O), a debutat pe piata de capital in urma unei oferte de 1,9 mld. euro derulate de Fondul Proprietatea. Este a treia cea mai mare listare la nivel mondial in 2023, ceea ce plaseaza si mai mult Bursa de Valori Bucuresti pe radarul investitorilor…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca listarea Hidroelectrica este cel mai asteptat moment bursier al ultimilor ani la Bucuresti si o realizare remarcabila pentru tara noastra, pentru piata de capital si pentru industria energetica. Astazi este o zi istorica pentru Bursa de…

- Președintele Senatului și al Partidului Național Liberal, Nicolae-Ionel Ciuca, s-a intalnit ieri, la București, cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, in contextul implinirii unui an de la obținerea de catre Republica Moldova a statutului de candidat la Uniunea Europeana.Discuțiile…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a spus, luni, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Marcel Ciolacu și cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, ca discuțiile au vizat un plan comun pentru ca impactul prețurilor sa fie cat mai mic asupra puterii de cumparare a cetațenilor. „Am avut…