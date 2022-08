Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 30 august, cu mai puțin de o saptamana inainte de inceputul noului an școlar, ca in Romania sunt in continuare unitați de invațamant care au toaleta in curte și a cerut un plan ”astfel incat pana la finele anului 2024-2025” aceasta problema sa fie rezolvata. ”Sunt inca școli care au toaleta in curtea școlii. Am ințeles ca exista o perspectiva și un plan la nivelul Ministerului Educației astfel incat pana la finele anului 2024-2025 sa se finalizeze. Putem sa ne focalizam atenția și resursele astfel incat in urmatorii doi ani sa finalizam aceasta problema.…