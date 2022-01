Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca nu garanteaza ca Romania va fi in Schengen in 2022, deoarece decizia nu este la București, transmite Europa Libera .„Voi face tot ce este necesar astfel incat Romania sa iși indeplineasca acest deziderat pentru a intra in Schengen și vom intreprinde toate masurile sa…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, efectueaza, joi, o vizita oficiala in Romania, aceasta fiind primita la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. In cadrul conferintei de presa comune, premierul Romaniei a declarat ca Romania este primul partener comercial al Republicii…

- Cultele cer ca participarea la slujbe sa se faca fara certificatul verde Nicolae Ciuca. Foto: Guvernul României Premierul Nicolae Ciuca cere sprijinul reprezentantilor cultelor religioase pentru campania de vaccinare anti-COVID. Discutiile cu acestia la care a participat si ministrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca a cerut sprijinul cultelor religioase pentru campania de vaccinare. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a avut astazi consultari cu reprezentanții cultelor religioase din Romania, prima reuniune intre reprezentanții statului și cei ai cultelor, care a avut loc intr-un…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat astazi, dupa discutiile purtate cu reprezentantii cultelor religioase ca vaccinarea anti COVID reprezinta o solutie.In cadrul intalnirii s a solicitat sprijinul reprezentantilor cultelor religioase pentru a putea salva cat mai multe vieti.Este o modalitate de dialog…

- Studiu Social Progress Imperative, cu sprijinul Deloitte Romania ocupa locul 44 din 168 de țari, urcand o poziție in clasamentul mondial, dar continua sa ramana pe ultimul loc intre statele membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2021 privind calitatea vieții și bunastarea…

- Peste 100.000 de firme din Romania se afla, in prezent, intr-o situatie de risc, pe fondul cresterii semnificative a costurilor operationale, extinderii blocajului financiar, accesului tot mai dificil la finantare si accentuarii neincrederii in relatiile de business, avertizeaza Sierra Quadrant,…

- Premierul interimar, Florin Citu a declarat, marti, ca o ”guvernare liberala va aduce bunastarea pentru toti romanii”, el precizand ca vede bunastarea la toti romanii. ”Anul acesta nu am fi stabilizat economia si nu am fi avut venituri la buget peste asteptari, tot ceea ce facem in aceasta…