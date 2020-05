Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Targu Mures, ca noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru 2020 - 2024, discutata recent in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), obliga toate institutiile statului sa desfasoare o activitate de planificare integrata, astfel incat toate domeniile sa genereze rezilienta la nivel national, iar in final sa asigure siguranta cetatenilor. "Noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii practic continua ceea ce s-a intamplat in primul ciclu complet din istoria post-decembrista a Romaniei, in care am incheiat un ciclu complet…