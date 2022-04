Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a declarat, luni, la Radio Romania Actualitati, ca Romania nu este afectata de lipsa surselor de energie si de gaze. “Romania nu este o tara care sa fie foarte afectata de lipsa surselor de energie si gaze. Romania are potential in ambele domenii si de aceea aici venim cu doua componente.…

- Germanii sunt indemnați sa iși regleze termostatul la centrala cu un grad mai puțin și sa foloseasca trenul sau bicicleta de Paște pentru a contribui la reducerea dependenței lor de gazul și petrolul rusesc, relateaza BBC . „Este ușor pentru portofel și il enerveaza pe Putin”, spune ministrul Economiei…

- Proiectul legii offshore, depus, astazi, la Parlament, de catre coalitia de guvernare, reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra. Primele cantitati de gaze naturale vor fi extrase si vor ajunge, in aceasta vara, in sistemul national de distributie, a declarat premierul…

- Primele livrari de gaze din Marea Neagra vor fi facute la jumatatea anului. In urmatorii ani, Romania va mai exploata rezervele de gaze din alta zona a Marii Negre, dar si din judetul Buzau, a anuntat vineri, 15 aprilie, la Braila, premierul Nicolae Ciuca.

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca prin proiectul legii Offshore depus vineri la Parlament sunt aduse o serie de modificari la un act normativ aprobat in 2018 prin care sunt deblocate investitiile, astfel incat sa fie asigurata independenta energetica a tarii noastre si sa fie redusa…

- Romania este hotarata sa importe mai putin gaz si energie electrica. O solutie vine din Marea Neagra, acolo unde milioane de metri cubi de gaze naturale vor fi exploatate in anii urmatori. Primele rezultate sunt asteptate chiar in aceasta vara, anunta ministrul Energiei.

- Rusia a reafirmat joi ca tarile ''neprietenoase'', inclusiv Bulgaria, vor trebui sa plateasca in ruble gazele naturale, dar a promis in acelasi timp ca va tine cont de preocuparile manifestate de Serbia in aceasta chestiune si va cauta o solutie, relateaza agentia EFE.

- ''Din creșterea prețului la energie, ținand cont ca sunt companii de stat, toate creșterile ajung in buget. Cresc profiturile, iar din profit, statul primește 16 la suta și confisca peste 90 la suta din dividende.Toate costurile care sunt incluse in mod artificial in factura se pot aplica pe o perioada…