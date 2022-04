Ciucă: ”Sprijin pentru România” oferă soluţii de protecţie pentru cetăţeni şi economie / Primele măsuri vor intra în vigoare la 1 mai Astfel, 300 de milioane de euro vor fi alocati pentru sprijinirea IMM-urilor aflate in dificultate din cauza contextului regional, programul urmand a intra in vigoare la 1 iulie. Astfel, fiecare firma cu cheltuieli de peste 15% la utilitati pot primi un ajutor de pana la 400.000 de euro. Premierul a anuntat ca un buget de 200 de milioane de euro este alocat stimularii„ investitiilor cu impact major in economie”, programul intrand in vigoare de la 1 mai. „Vorbim de acordarea unui ajutor de stat pentru stimularea investitiilor in valoare de peste un milion de euro, cu efect important de dezvoltare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara, 11 aprilie, ca guvernanții au decis sa nu includa amanarea ratelor la banci in pachetul „Sprijin pentru Romania”, prezentat la finalul ședinței de coaliție de la Parlament, iar ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a precizat ca „aceasta masura a ramas inca…

- „Sprijin pentru Romania reprezinta un pachet de soluții pentru cetațeni și economie. Programul de guvernare are in centrul sau cetațeanul. Coaliția de guvernare are datoria sa vina cu solutii la problemele oamenilor si ale mediului economic, mai ales intr-o perioada atat de dificila ca cea pe care o…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, la Cheile Gradistei, ca pachetul de masuri „Sprijin pentru Romania”, in valoare de 17,3 miliarde de lei, va fi prezentat luni de liderii coalitiei, subliniind ca acesta reprezinta o premiera, deoarece este pentru prima data cand un guvern vine cu…

- Companiile au obligatia sa reduca progresiv cantitatea de produse de unica folosinta din plastic pe care le introduc in Romania, iar primele tinte trebuie indeplinite chiar din 2023, cand cantitatea de pahare si cutii alimentare din plastic trebuie redusa cu cel putin 5%, comparativ cu 2022. Dincolo…

- Pandemia de COVID nu s-a sfarșit, iar distributia de vaccinuri impotriva bolii la nivel mondial ramane „scandalos de inechitabila”, a atras atenția miercuri secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, citat de AFP și Agerpres. Avertismentul oficialului ONU vine in ziua…

- Pandemia a mai stopat ușor fenomenul de contrabanda cu țigari este per total cifrele arata tot rau. Deși de-a lungul anului trecut au fost destructurate mai multe rețele de contrabandiști, pagubuele produse de aceștia sunt de ordinul milioane de euro, doar pentru statul roman. Vorbim despre rețele internaționale…

- ”Investitiile in turism si cultura sunt o componenta importanta in #PNRR, despre care, personal, cred ca sunt cele care in unele zone din tara vor produce schimbari majore, reusind sa creeze noi surse de venit. Vom reusi sa oferim turistilor o experienta frumoasa de calatorie, imbinand patrimoniul nostru…

- In contextul in care se vorbește desprea cea de a patra doza de vaccin, lumea se intreaba daca nu cumva vaccinarea va deveni oblgiatore la fiecare patru luni. Raed Arafat lamurește situația. Raed Arafat susțne ca in Romania nu se discuta despre a patra doza ci doar de a treia doza. „Majoritatea deja…