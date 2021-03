Stiri pe aceeasi tema

- Sosirea in Romania a celei de-a saptesprezecea aeronave F-16 Fighting Falcon reprezinta momentul in care se incheie etapa de achizitie si incepe o noua etapa, de operationalizare si modernizare a primei escadrile de avioane multirol de generatia a patra, arata, pe pagina sa Facebook, ministrul Apararii,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…

- Industria de aparare va primi in acest an ,,zero barat’’… la investiții! Liderul de sindicat din industria de aparare, Constantin Post-ul Liderii de sindicat din industria de aparare se intalnesc maine cu ministrul Apararii, Nicolae Ciuca! Sindicaliștii vor ca MAPN sa preia industria de aparare de la…

- ”In 2020, M.Ap.N. a efectuat plati directe catre operatori din economia nationala in valoare totala de peste 1,5 miliarde de lei. De asemenea, s-au efectuat plati pentru lucrari de infrastructura de circa 750 de milioane de lei. Ministerul Apararii Nationale doreste sa implice cat mai mult industria…

- Comitetul Național de Vaccinare a anunțat ca pana astazi, 18 ianuarie, s-a administrat un total de 235.239 de doze de vaccin impotriva COVID-19, dintre care 30.237 in ultimele 24 de ore, ceea ce este un record. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica,…

- Pe 15 ianuarie ar trebui sa inceapa etapa a doua a vaccinarii impotriva noului coronavirus, in Romania, in care sunt incadrate persoanele cu risc crescut in fața bolii. In etapa a II-a a Strategiei de vaccinare impotriva noului coronavirus in Romania este inclusa populația cu risc, reprezentata de adulți…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat cine sunt persoanele care intra in etapa a doua de vaccinare. De asemenea, doctorul a anunțat ca primele doze din cel de-al doilea vaccin disponibil, cel al companiei Moderna, vor ajunge in țara miercuri.…