Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 – 24 aprilie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita și Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiești vor asigura ordinea si siguranta publica in judetul Dambovita, urmand sa fie prezente in zonele unde se vor desfasura manifestari religioase prilejuite de Sfintele…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, in sedinta Executivului, ca a cerut controale speciale la comercianți pentru a fi evitata specula, iar cetatenii sa beneficieze de pretul corect al produselor, de sarbatorile Pascale. „Am vazut și partea de escaladare a prețurilor. Am discutat cu instituțiile…

- Campania „IMPREUNA PENTRU SARBATORI IN SIGURANTA", coordonata la nivel județean de Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii,are ca scop informarea cetatenilor in ceea ce priveste conduita preventiva si se deruleaza in perioada 11 – 28 aprilie 2022. Suntem in perioada sarbatorilor, a pregatirilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta participantii la trafic ca va fi interzisa circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de joi, 21 aprilie, vineri,…

- Ca in fiecare an, primavara ne leaga de povestea sarbatorilor de Paște, o perioada cu o incarcatura aparte. O ocazie perfecta de a ne reconecta la obiceiurile și tradițiile care ne-au transformat in tot ceea ce suntem astazi. Astfel, in perioada sarbatorilor, echipa Localnicii, alaturi de antreprenorii…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri avertizeaza șoferii ca traficul este aglomerat in pragul sarbatorilor de Paște, fiind inregistrare valori crescute la intrarea in țara pe la PTF Nadlac II, la coborarea de pe autostrada A1 sau la nodul rutier Margina. Deja se circula in coloana.

- Kilogramul de carne de miel este ținut la secret de catre supermarketurile din Targu Jiu. Au aparut ofertele la carne de miel, prezentate in pliante și revistele tiparite, insa sunt disponibile doar fotografii, fara sa fie afișat prețul. Este pentru prima data cand promovarea produselor alimentare specifice…

- A avut loc ședința ordinara a Colegiului Prefectural al județului Dambovița, in cadrul careia a fost aprobata Hotararea privind planul de masuri pentru supravegherea condițiilor de desfacere a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, precum și pentru asigurarea unui climat corespunzator de…