Ciucă și Câciu l-au numit ilegal șef la Spălarea Banilor pe confesorul lui Blejnar Prin Hotararea nr.380 publicata azi in Monitorul Oficial, la propunerea ministrului de Finanțe, Adrian Caciu, premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe ”Adrian Cucu se numește in funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, cu rang de secretar de stat, pentru un mandat de 4 ani”, dar aceasta numire este cam pe langa lege. „Presedintele ONPCSB este numit pentru un mandat de 4 ani, putand fi reinvestit o singura data, pentru inca 4 ani” Adrian Cucu, impus pe aceasta funcție de PNL, a mai condus Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Premierul Nicolae Ciuca va face astazi o numire extrem de controversata la șefia unei instituții cheie a Romaniei, dar aceasta mutare este cam ilegala și ne aduce aminte de mandatele de președinte ale lui Ion Iliescu. Adrian Cucu, demis de doua ori pentru… management defectuos La propunerea PNL, premierul…

