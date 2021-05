Ciucă și-a trimis tancurile la Frecăței și Vărsătura! ”Bubuie” propaganda operativa mobilizata de Ministerul Apararii Naționale in a ”freca” noile ”succese” ale ministrului Ciuca in dezvoltarea multilaterala a parteneriatului strategic cu samsarii americani de armament. Iar excesul de zel duce deja la situații hilare, cum ar fi comicul anunț privind participarea Brigazii 1 Mecanizate ”Argedava” la operațiunile de la Frecaței și Varsatura! Este […] The post Ciuca și-a trimis tancurile la Frecaței și Varsatura! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

