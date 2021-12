Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, miercuri, dupa ședința coaliției politice, ca aprobarea in Parlament a bugetului a ramas pentru data de 23 decembrie. De altfel, Ciuca a stabilit deja un calendar, cu termene fixe, pentru ca bugetul pentru 2022 sa fie aprobat inainte de Sarbatori. El i-a raspuns astfel…

- Premierul interimar Florin Cițu i-a chemat pe miniștrii cabinetului sau pentru o ultima intalnire la Palatul Victoria, in biroul sau. Florin Cițu nu va mai face parte din noul Guvern PNL-PSD-UDMR. Dintre actualii miniștri demiși, Lucian Bode la MAI, Sorin Cimpeanu la Educație, Virgil Popescu la Energie…

- Florin Cițu a avut o noua ședința, miercuri seara, cu liderii PNL, dar a anunțat ca nu cedeaza funcția de premier desemnat din partea partidului, din moment ce PSD il nominalizeaza tot pe președintele partidului, Marcel Ciolacu. unii lideri insa vor sa continue negocierile cu PSD, blocate acum, astfel…

- Intalnirea de luni seara, de la Guvern, intre Florin Cițu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor nu a ajuns la o concluzie clara privind desemnarea unui premier, ci doar la hotararea ca prim-ministrul sa fie desemnat prin rotație, cate un an și jumatate, doar de la PSD și PNL, și nu de la UDMR. Marți, liderii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat ca premierul interimar Florin Citu” a realizat ca nu mai poate fi prim-ministru”, astfel ca negocierile dintre cele dou partide se vor axa pe masurile urgente care trebuie luate, pentru a trece de aceasta perioada grea, pana in februarie, martie. Despre impartirea…

- Florin Cițu l-a chemat la Guvern pe Nicușor Dan, pentru problemele legate de furnizarea apei calde și a caldurii in București. Primarul general a anunțat ca vrea sa ii propuna premierului interimar ca Primaria Capitalei sa preia ELCEN, dar pentru a face acest demers, ii trebuie fonduri suplimentare.…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

