Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis, marti, o scrisoare deschisa prin care le cere partidelor parlamentare sa-i acorde sansa de a pune in practica “un program pentru depasirea perioadei critice in care se afla tara”, propunand un “armistitiu politic” in acest sens. „Stimati lideri politici,…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a transmis, marti, liderilor partidelor parlamentare un document in care propune un armistitiu politic prin care sa fie sustinut un guvern minoritar pentru o perioada limitata de timp, a anuntat presedintele PNL, premierul interimar Florin Citu. “PNL este partidul care,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat marti, 25 octombrie, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu in baza caruia sa sustina guvernul minoritar PNL, pe o perioada determinata. Florin Citu a precizat ca PNL vine cu…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis marți o scrisoare partidelor parlamentare in care le propune un „armistițiu politic” pentru urmatoarele luni. Ciuca spera sa gaseasca astfel susținere parlamentara la USR și PSD pentru investirea unui guvern minoritar PNL-UDMR. Premierul desemnat recunoaște…

- Liderul PNL, premierul interimar Florin Citu, a declarat ca premierul desemnat a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu prin care sa sustina un guvern minoritar, pe o perioada determinata, in schimbul obținerii votului de investitura.

- Liderul PNL, premierul intermar Florin Citu, a declarat marti ca premierul desemnat a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu prin care sa sustina un guvern minoritar, pe o perioada determinata, in schimbul obținerii votului de investitura. ”Am…

- Premierul desemnat sa formeze noul Guvern, Nicolae Ciuca, a ajuns marți, la sediul central PNL, pentru o discuție informala cu colegii de partid legata de coagularea unei majoritați parlamentare. „Țara are nevoie de Guvern”, a indicat acesta, la Modrogan, fara sa ridice problema renunțarii…

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, dupa eșecul Guvernului Cioloș in Parlament, ca iși „asuma deschiderea discuțiilor” cu toate partidele partidele parlamentare, cu excepția AUR, pentru a crea rapid o majoritate parlamentara. El susține, pe Facebook, Cițu ca ”soluția este un nou guvern format in…