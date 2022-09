Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj comunitatii evreiesti cu ocazia sarbatorii Ros Hasana. "Ros Hasana reprezinta o sarbatoare a bucuriei si a sperantei, cand, facand un bilant asupra anului care se incheie, evreii din intreaga lume privesc increzatori spre Anul Nou cu recunostinta si credinta.Cu…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu editori, bibliotecari și personalitați culturale. Discuțiile au vizat dificultațile carții romanești sau editata in limba romana de a ajunge la public, dar și propuneri de soluții prin care lectura sa fie incurajata…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca, in urma analizei facute pana acum la nivelul Guvernului, nu s-a identificat riscul ca tara noastra sa ramana fara energie. “Ieri, in sedinta de Guvern, am aprobat planul de iarna si el a fost intocmit de catre toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, la Forumul Studentilor Romani de Pretutindeni, ca, in acest moment, cercetarea stiintifica in Romania are parte de o finantare "insignifianta". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul Afacerilor Externe si al Expatriatilor din Regatul Hasemit al Iordaniei, Ayman Safadi, aflat in vizita in Romania, in cadrul convorbirilor fiind abordate teme ce tin de gestionarea fluxului de refugiati, precum si aspecte legate de cooperarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat, luni, decizia Comisiei Europene de actualizare a Acordului de parteneriat, afirmand ca reprezinta un semnal „de incredere” si „de sustinere” a prioritatilor Romaniei, tara noastra urmand sa beneficieze, pana in 2027, de 31,5 miliarde de euro fonduri europene din Politica…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca prognoza de crestere economica a Bancii Mondiale la o medie anuala de 5,2% pentru perioada 2022 – 2030 confirma „trendul pozitiv” al economiei romanesti si potentialul de dezvoltare pe termen lung. „Sunt caracteristicile unei economii sanatoase, ale unui progres bazat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca transferul fabricii Ford Craiova catre Ford Otosan vizeaza in principal producerea de alte patru noi tipuri de autovehicule, subliniind ca incepand cu anul 2024 va fi produs primul autovehicul complet electric. „Discutam despre un transfer al fabricii de…