- Republica Moldova a confirmat inca o data ca angajamentul sau european este „ferm”, a declarat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, dupa ce Guvernul de la Chisinau a raspuns primei parti a chestionarului de aderare la UE. „Sunt impresionat de mobilizarea Guvernului Republicii Moldova si a administratiei…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu Nicolas Schmit, comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale. In cadrul intrevederii, a fost analizat raspunsul Uniunii Europene la criza generata de agresiunea militara rusa din Ucraina. „Premierul roman a subliniat…

- Guvernul va aproba acordul privind ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro convenit cu Executivul de la Chisinau, principalul element pe care Romania il ofera pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de…

- La inceputul lunii martie, Guvernul de la Kiev a interzis exportul sarii de pe teritoriul Ucrainei. Prin urmare, mai mulți transportatori de sare din Republica Moldova, care traverseaza teritoriul țarii vecine, ramin blocați in punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, transmite…

- Pe fondul situației din Ucraina, in R. Moldova au fost luate din start masuri de protectie a economiei interne a Republicii Moldova. Ba mai mult, de mai multe luni, Guvernul de la Chișinau s-a pregatit pentru intregul spectru de scenarii din regiune. Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene,…

- „Opinia Romaniei pe tematica Republicii Moldova este ascultata in capitalele europene și la Bruxelles, iar sprijinul nostru este de asemenea cautat și solicitat in toate inițiativele europene destinate Republicii Moldova”, a declarat premierul Nicolae Ciuca, in ședința comuna a guvernelor de la București…

- Vineri are loc la Chișinau o ședința comuna a guvernelor Romaniei și Republicii Moldova, in cadrul careia vor fi semnate mai multe acorduri pentru linii de sprijin la nivel de ministere, a detaliat joi seara, la TVR, premierul Nicolae Ciuca. Va fi parafat și documentul pentru asistența financiara…