Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a avut o intrevedere, miercuri, cu reprezentantii Confederatiei Patronale „Concordia” si ai Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) la care au discutat despre modificarile si masurile fiscale planuite de coalitia de guvernare. „Am avut, astazi, o intalnire cu reprezentantii Confederatiei Patronale ”Concordia” si ai Consiliului National […] The post Ciuca s-a intalnit cu reprezentanții IMM-urilor: Vor un cadru fiscal predictibil și echilibrat. La fel și PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…