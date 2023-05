Stiri pe aceeasi tema

- Rotativa va fi una corecta pentru PNL, le-a spus premierul Nicolae Ciuca aleșilor locali din Bihor, au spus pentru MEDIAFAX surse participante la ședința. „Ne vom apara pozițiile și obiectivele de guvernare”, a contsinuat liderul liberalilor.„Rotativa va fi una corecta pentru PNL. Ne vom apara pozițiile…

- Pana la 1 iunie 2023, Romania ar trebui sa aiba un nou guvern, cu premier PSD, potrivit acordului de coaliție care prevede o „rotativa” guvernamentaa. PSD și PNL ar putea impinge UDMR in afara coaliției, in cazul in care nu respecta protocolul semnal la formarea Guvernului Ciuca.Potrivit protocolului…

- La nivelul coaliției de guvernare și al Guvernului se cauta soluții pentru ”taierea” pensiilor speciale, un jalon pe care Romania il are in PNRR. Neindeplinirea jalonului ar conduce la pierderea a 3 miliarde de euro.Surse guvernamentale ne-au explicat ca ultima soluție avansata la nivelul Guvernului…

- Premierul Romaniei a salutat acordul provizoriu la care a ajuns Comisia Europeana cu cele cinci state afectate de situația cerealelor ucrainene. Ciuca a precizat ca masurile convenite demonstreaza ca Romania a avut o abordare strict europeana.

- Premierul Romaniei a precizat, in cadrul intalnirii cu liberalii din organizația PNL Timiș, ca prezența celor din formațiune la guvernare ar putea fi „revizuita”, daca nu se ține cont de viziunea lor la nivelul Executivului și dupa rotativa.

- Romania are nevoie de un guvern cu o susținere puternica in Parlament pentru a gestiona toate crizele, iar in acest moment singura soluție este coaliția PSD-PNL-UDMR, a spus luni președintele Klaus Iohannis, intrebat daca exista riscul ruperii coaliției care sa duca la declanșarea alegerilor anticipate.…

- Premierul Romaniei a afirmat, in mesajul sau cu ocazia zilei Internaționale a Femeii, ca o societate inclusiva și moderna, așa cum se dorește in Romania, ofera femeilor poziționare corecta in viața sociala și profesionala.