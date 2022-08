Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu trebuie sa plateasca facturi duble la electricitate și gaze, pentru ca prețurile acestora sunt stabilite prin OUG, spune premierul Nicolae Ciuca. El adauga ca o reducere mai mare a prețurilor la energie nu este posibila in acest moment.

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, marți seara, ca romanii nu trebuie sa plateasca facturi duble la intreținere, energie pentru ca prețurile au fost deja stabilite. In plus, primul-ministru da asigurari ca Romania are resursele de gaz pentru a face fața provocarilor de la iarna. Fii la curent…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis vineri, 1 iulie, un mesaj in care susține ca in perioada urmatoarea ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței vor urmari situația din benzinarii.”Preturile la carburanti au scazut, este o realitate care se vede in dimineata aceasta in benzinarii. In perioada urmatoare,…

- Guvernul a decis sa subventioneze cu 25 de bani per litru carburantii, restul de 25 de bani, pana la deducerea totala de 50 de bani, fiind suportati de benzinari. OUG adoptata de Guvern arata insa ca sutele de mii de romani cu masini pe GPL au fost uitati. In Romania sunt inmatriculate 7,6 milioane…

- Va ajunge prețul carburanților la 10 lei/ litru? Raspunsul ministrului Energiei. Care va fi mecanismul reducerii cu 50 de bani Proiectul de ordonanța de urgența privind reducerea prețului carburanților va fi discutat joi de Guvern, dupa ce va parcurge circuitul de avizare, a transmis Executivul marți.…

- ”PSD a prezentat in ultimele zile mai multe solutii privind reduceri importante ale pretului carburantilor. Astazi, premierul Ciuca a decis varianta unei compensari comune, la care sa participe atat statul, cat si operatorii privati, astfel incat pretul carburantilor sa scada cu 50 de bani”, scrie PSD. …

- Prețul benzinei și al motorinei crește intr-un ritm galopant, de la inceputul anului, iar cuțitul pare sa le fi ajuns la os romanilor. Pe rețelele de socializare se promoveaza masiv un indemn la proteste de strada și blocarea benzinariilor pentru ziua de joi, de la ora 12.00. Fii la curent…