- „Prima transa de 2,6 miliarde de euro din PNRR, platita azi de Comisia Europeana, reprezinta confirmarea indeplinirii obiectivelor asumate de Romania si acopera reforme ce contribuie la tranzitia digitala, mobilitate sustenabila, decarbonizare, audit si control, educatie si sanatate, dar si masuri preliminare…

- Romania trebuie sa inchisa termocentralele pe carbune din Complexul Energetic Oltenia pana la finalul acestui an, ca parte a jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliența. In cazul contrar, ar urma sa se piarda peste un miliard de euro din banii deja primiți de la Comisia Europeana.…

- Deși avem suficiente instituții care gestioneaza fonduri de zeci sau chiar posibile sute de miliarde de euro, ne-am trezit ca avem nevoie de o Banca Naționala de Dezvoltare (BDR) care sa gestioneze doar anumite fonduri europene și instituția sa aiba pe mana fonduri cu dedicație, ca sa nu mai vorbim…

- Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania și Memorialul „Inchisoarea Tacerii” Ramnicu Sarat vor fi finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Finanțarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania este de 15 milioane de euro…

- Inca doua jaloane din PNNR atinse de Guvernul Romaniei! Am adoptat, vineri, Ordonanta de Urgenta prin care am creat cadrul legal care permite accesarea fondurilor europene in relatie directa cu obtinerea de rezultate in implementarea reformelor si investitiilor publice, stabilite prin Componenta 15-Educatie,…

- „Salut decizia luata astazi de Comisia Europeana prin care vom punem la dispozitia economiei romanesti patru miliarde de euro, o gura de oxigen importanta pentru firmele afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Este rezultatul colaborarii Guvernului cu institutiile europene reflectata, si de…

- Romania, precum si alte tari ale Uniunii Europene, se confrunta in perioada aceasta cu mai multe provocari in plan economic si Consiliul Investitorilor Straini (FIC) considera ca raspunsurile pentru redresare trebuie sa urmareasca nu doar perioada imediat urmatoare, ci sa pregateasca si economia viitorului.…

- Consiliul Investitorilor Straini, o organizație care reunește majoritatea companiilor cu capital strain, a lansat proiectul ”Va urma” prin care urmarește modernizarea Romaniei, potrivit unui comunicat de presa. Programul, care presupune și implicarea autoritaților, prevede urmarirea unor direcții strategice…