- Romania nu e in pericolul de a intra in recesiune economica, dar depindem de celelalte economii cu care suntem in stransa legatura, a declarat marti premierul Nicolae Ciuca. "Despre recesiune se vorbeste de la inceputul anului, au fost semnale, am putut sa constatam ca am avut o scadere a ritmului de…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca se fac calcule la Guvern pentru o creștere a pensiilor, iar anvelopa va fi de 15% din PIB. De asemenea, Ciuca a explicat ca salariul minim va crește la 3000 de lei, cu pastrarea facilitaților. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul actualei guvernari se doreste o crestere a salariului minim, insa valoarea cuantumului cu care va creste acesta va depinde de cifrele care se vor regasi in proiectul de buget pentru viitor. „Sigur, ne dorim ca salariul minim sa creasca si de fiecare data…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca exista posibilitatea ca incepand cu anul 2023, asa cum au discutat in coalitie si cum a afirmat de fiecare data, sa sustina cresterea salariului minim si, desigur, a pensiilor, insa datele vor fi facute publice doar dupa ce vor

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, ca exista posibilitatea ca salariul minim si pensia sa creasca din 2023, mentionand ca exista vointa politica in acest sens, dar datele vor fi facute publice dupa proiectia bugetului pe anul viitor.

- Creșterea salariului minim, susținuta de oamenii de afaceri din Romania. Care sunt cele trei condiții cerute Creșterea salariului minim, susținuta de oamenii de afaceri din Romania. Care sunt cele trei condiții cerute Prim-vicepresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Partidul Social Democrat a propus majorarea salariului minim brut de la 2550 de lei la 3000 de lei lunar, adica o creștere neta de 250 de lei. Premierul Nicolae Ciuca a afirmat marți, 30 august, ca „in funcție de evoluția colectarilor la buget” și de discuțiile din coaliție, „vom ajunge la o concluzie”.„Va…