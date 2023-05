Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii au doborat patru drone rusești in timpul nopții de sambata spre duminica, au anunțat surse din Ucraina, preluate de Sky News. CITESTE SI BREAKING NEWS Armata Ucrainei transmite ca militarii ucraineni nu au parasit orasul Bahmut: 'Sunt batalii grele' 12:47 1695 BREAKING NEWS Roberta…

- Luni, fortele armate canadiene si letone vor incepe pregatirea soldatilor ucraineni in Letonia, au anuntat in comun, miercuri, 10 mai, ministrii apararii din cele doua tari, transmite AFP și Agerpres . Acest antrenament face parte din extinderea desfasurarilor si instruirii militare canadiene in Marea…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, joi, 11 mai, o vizita oficiala in Canada, unde se va intalni cu prim-ministrul Justin Trudeau și va avea mai multe intrevederi bilaterale cu oficiali canadieni de nivel inalt. Menționam ca este pentru prima data cand un președinte al Republicii…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, in data de 11 mai, o vizita oficiala in Canada, in cadrul careia se va intalni cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, și va avea mai multe intrevederi bilaterale cu oficiali canadieni de nivel inalt.

- Canada și Volkswagen s-au angajat impreuna sa investeasca peste 14,8 miliarde de dolari (20 de miliarde de dolari canadieni) intr-o gigafabrica de baterii in St. Thomas, Ontario, cea mai mare investiție unica realizata vreodata in lanțul de aprovizionare cu vehicule electrice din aceasta țara. „Va reprezenta…

- Consiliul Suprem de Aparare a Romaniei s-a reunit marți dimineața, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pentru a discuta situatia de securitate din regiunea Marii Negre, dar și despre amenințarile Rusiei la adresa Republicii Moldova. Membrii Consiliului au…

- Rusia desfașoara acțiuni hibride impotriva cetațenilor Republicii Moldova dar și impotriva cetațenilor Romaniei, avertizeaza premierul Nicolae Ciuca. Șeful Guvernului Romaniei a lansat acest avertisment in mesajul transmis in cinstea aniversarii SRI. Mesajul a fost publicat de Guvernul Romaniei la data…

- „Am spus-o și o repet și astazi, am spus-o și prietenilor din Republica Moldova, am spus-o și conducatorilor din Republica Moldova, ca nu vedem un risc militar iminent, cel puțin, impotriva Republicii Moldova din partea Federației Ruse. De ce? Pentru ca nu au capacitatea militara sa faca acest lucru.…