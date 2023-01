Stiri pe aceeasi tema

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Largire la patru benzi DN 1A si masuri de siguranta rutiera pentru sectorul cuprins intre Centura Bucuresti si intersectia cu soseaua Chitila-Mogosoaia, din judetul Ilfov. Este o investitie de peste 110 milioane…

- „Omul lui Grindeanu de la CFR SA, urmarit penal de DNA. Este vorba despre acel Ion Simu sub a carui conducere Complexul Astoria a ajuns pe nimic la baietii destepti. Acel Simu de dragul caruia Grindeanu l-a executat din Consiliul de Administratie al CFR SA pe singurul specialist in domeniul feroviar…

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim…

- Europarlamentarii REPER au trimis, miercuri, o scrisoare catre presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si ministrul de Externe Bogdan Aurescu prin care le solicita ca Romania sa sustina activ de acum inainte demersurile de reforma a Uniunii Europene prin care ar fi revizuita inclusiv…

- Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cat se poate de dur celor de la PSD. Premierul Romaniei și președintele PNL, Nicolae Ciuca, anunța ca liberalii nu se bazeaza pe o alianța cu PSD in viitor și ca cel puțin in ceea ce privește alegerile, partidul nu se poate baza pe actualii parteneri de la guvernare.…

- ”Estimarile Comisiei Europene privind imbunatatirea substantiala a perspectivei de crestere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani si straini, a afirmat, la sfarșitul saptamanii trecute, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. „Faptul…

- „Romania a stocat in depozitele nationale o cantitate-record de gaz: peste 3 miliarde metri cubi, reprezentand 97,75% din totalul capacitatii de inmagazinare. Pragul de 80% (solicitat de Comisia Europeana) a fost depasit de la mijlocul lunii septembrie, iar faptul ca ne apropiem deja de capacitatea…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…