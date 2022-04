Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul agresiunii militare din Ucraina, care a dus la un exod fara precedent in Europa, au fost inregistrati 528 de copii care au intrat neinsotiti in Romania, dintre care 225 sunt in continuare in centrele din tara noastra, conform Salvatii Copiii.

- In ultimele 48 de ore, 13 trenuri cu refugiati din Ucraina au sosit din Republica Moldova la Iasi. Marea majoritate a acestora coboara in statia de cale ferata Cristesti – Jijia pentru a se indrepta catre Aeroport, autogari sau alte statii de cale ferata. Sunt, insa, unii care asteapta intregirea familiei,…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania si Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusesti in Ucraina, relateaza The Hill, care citeaza surse de la Casa Alba. Kamala Harris va pleca spre Europa miercurea viitoare, 9 martie, spune surse citate de The Hill.…

- Se poate și așa. In condițiile in care Romania este frecvent criticata pentru ce face sau ce nu face, iata ca exista și astfel de situații. Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a multumit Romaniei pentru modul in acre s-a implicat in ajutorarea cetatenilor care au fugit din Ucraina…

- Asocierea dintre constructorul francez Naval Group și Șantierul Naval Constanța, controlat de omul de afaceri Gheorghe Bosanceanu, a cerut o luna termen de gandire pentru a se decide daca semneaza sau nu contractul de 1,2 miliarde de euro cu statul roman pentru cele patru corvete de care Forțele Navale…

