Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea ca Uniunea Europeana sa interzica vizele turistice pentru cetatenii rusi ar echivala cu o „politica nazista”, a declart sambata, 20 august, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, care a participat la un așa-zisul „Congres international antifascist” organizat in premiera de Moscova, in…

- Romania are al treilea cel mai mare pret din Europa pentru energia cu livrare miercuri, 27 iulie, mai exact 516 euro pe Megawatt.Cu alte cuvinte, romanii platesc de doua ori mai mult ca polonezii si de aproape 3 ori si jumatate mai mult decat spaniolii si portughezii, tari care au plafonat…

- Tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, impreuna cu Romania si Polonia, au cerut UE sa faca mai mult pentru a combate reinterpretarile rusesti si distorsiunile istoriei, relateaza vineri dpa.Intr-o scrisoare comuna publicata vineri, cele cinci tari est-europene au cerut, de asemenea, institutiilor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri, 13 iulie, in sedinta de Guvern, ca Romania si-a asumat toate obligatiile și ca la prima reuniune a Consiliul Justiție și Afaceri Interne, programata in octombrie, țara noastra va indeplini conditiile pentru a fi admisa in Spațiul Schengen. „In…

- * „O brigada suplimentara” va avea sediul in Romania SUA isi vor consolida pozitiile militare in Europa pentru ca NATO sa poata raspunde la amenintarile venite din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian si maritim, a declarat ieri presedintele american Joe Biden la summitul Aliantei…

- SUA ‘isi vor consolida pozitiile militare in Europa’ pentru ca NATO sa poata ‘raspunde la amenintarile venite din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian si maritim’, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden la summitul Aliantei Nord-Atlantice care are loc la Madrid, potrivit…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii , EUROPOL si alte 24 de state din Europa, lanseaza ldquo;Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuinta".Tarile europene participante in 2022, la EU Focus Day 2022, sunt:…

- Un grup de zece țari est-europene a solicitat Comisiei Europene sa renegocieze contractele pentru vaccinurile Covid-19, arata o scrisoare consultata de Politico care face referire la o supraaprovizionare cu doze și nevoia de a proteja bugetele de stat. Contractele ar trebui sa poata fi incheiate „daca…