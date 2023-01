Premierul Nicolae Ciuca a respins luni posibilitatea renegocierii ministerelor cu PSD la rotativa guvernamentala din luna mai. Intrebat daca e de acord cu un eventual schimb de ministere, Ciuca a spus intr-o conferința de presa: ”Componenta de a renegocia ministere nu am discutat-o, nu am agreat-o și ne menținem elementele pe care le-am aprobat cand am constituit coaliția”. Dupa ce ziariștii au insistat pe subiect, Ciuca a spus ca ”deocamdata sunt probleme foarte importante legate de guvernare”. Reamintim ca liderii PSD au vorbit in ultimele zile despre o renegociere a ministerelor.The post Ciuca…