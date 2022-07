Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). „De cand PNL a preluat postul…

- In luna mai 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -11.2% fața de mai 2021, atingandu-se un nivel de 791.553 unitați. Pe primele cinci luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 3.721.781 unitați, o scadere cu -13.7% fața de perioada similara din 2021. – au…

Sondajul a avut loc in marile zone economice ale UE, cum ar fi Franța, Germania, Italia, Spania, Belgia și Țarile de Jos.

- Comisia Europeana a publicat luni editia de primavara a unui raport privind situatia la nivelul UE, concluzionand ca Romania, Franta, Olanda, Portugalia, Germania, Spania si Suedia sunt afectate inca de dezechilibre la nivel macroeconomic, iar Cipru, Grec

- Numarul total de pasari și pasari ouatoare, in creștere Efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine au fost in scadere in Romania, in 2021, fata de anul anterior, in timp ce numarul total de pasari s-a majorat cu 8,1%, releva datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit…