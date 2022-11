Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca afirma ca a primit cu satisfacție raportul privind Romania din cadrul MCV, prezentat astazi de Comisia Europeana. Premierul subliniaza ca documentul constata, in premiera, indeplinirea recomandarilor și a obiectivelor Mecanismului, așa cum era prevazut in Decizia de inființare a MCV,…

- „Pentru Guvernul Romaniei, acest raport și evoluțiile pe care le angreneaza ne incurajeaza sa continuam cursul stabilit in sprijinirea independenței justiției, a luptei anticorupție, de o maniera sustenabila si cu rezultate bune in continuare, in beneficiul societații romanești. Toate acestea sunt esențiale…

- Comisia Europeana va ridica MCV pentru Romania, titreaza Europa FM, citand surse din cadrul Comisiei Europene. Mecanismul de Cooperare și Verificare a fost impus Romaniei inca de la aderare, in anul 2007. Surse din cadrul CE au explicat pentru Europa FM ca Romania a indeplinit cu succes cerințele…

- Limita din PNRR de 9,4 la suta, existenta in acest moment pentru pensii, va fi modificata, a anunțat premierul Nicolae Ciuca in urma discuțiilor pe care le-a avut la Bruxelles. Premierul a precizat ca nivelul de 9,4 la suta va fi inlocuit cu un indicator preluat de la Banca Mondiala. Șeful Executivului…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a vorbit miercuri, 26 octombrie, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre aderarea Romaniei la Schengen, despre stadiul indeplinirii recomandarilor in cadrul MCV și despre implementarea PNRR, a informat Guvernul Romaniei.„Guvernul Romaniei apreciaza…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a avut miercuri, in cadrul vizitei oficiale de la Bruxelles, o intrevedere cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit Executivului, discutiile s-au axat asupra aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, stadiului indeplinirii recomandarilor in…

- „Este cea de-a doua sedinta de Guvern in aceasta saptamana si doresc sa incep prin a multumi doamnei presedinte al Comisiei Europene pentru avizul favorabil acordat primei cereri de finantare a Romaniei din PNRR. Discutam despre 2,6 miliarde euro, bani care urmeaza in perioada imediat urmatoare sa intre…

- Decizia de joi a Comisiei Europene de a da aviz pozitiv primei cereri de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) confirma disponibilizarea a 2,6 miliarde de euro pentru economia romaneasca si reprezinta rezultatul efortului coordonat la nivel guvernamental pentru indeplinirea…