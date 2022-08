Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei, a informat premierul Nicolae Ciuca, in cadrul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientiei energetice si implementarea proiectelor de…

- Criza energie – am inteles ca in iarna ar putea exista posibilitatea rationalizarii gazului pentru companii. Cum credeti ca vor reactiona companiile? „Saptamana trecuta, am avut o intalnire la Ministerul Economiei cu companii din industria grea, marii consumatori de energie. Cu ajutorul colegilor de…

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Rusia nu va exporta petrol pe piata mondiala daca preturile sunt plafonate sub costul de productie, a anuntat agentia rusa de presa Interfax, citand declaratia vicepremierului Alexander Novak, la televiziunea rusa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Prețurile locuințelor din Romania au crescut la sfarșitul primului trimestru din 2022 cu aproape 40% fața de 2015, potrivit ultimelor date Eurostat . Este ușor mai puțin decat media celor 27 de țari din UE, care a inregistrat o creștere de aproape 46%. In aceeași perioada, prețul chiriilor a crescut…

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al IMM-urilor din Romania, a declarat, luni, la Paltul Victoria, dupa consultarile pe modificarile la Codul Fiscal, cu premierul Nicolae Ciuca si cu membrii Guvernului, ca au cerut ca masurile sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2023.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a confirmat ca in cursul dimineatii de miercuri a avut o intalnire, la Palatul Victoria, cu ministri si secretari de stat de la Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor, alaturi de conducerea ANAF si a Consiliului Concurentei, precum si Secretarul General al Guvernului. …

- Dupa ce in ultima perioada mulți dintre șoferii romani au fost cocoșați de prețurile la carburanți și au ajuns sa se ia cu mainile de cap cand au mers sa-și alimenteze mașinile cu benzina sau motorina, vazand costurile de la pompa, s-a aflat ca șeful Guvernului vrea sa afle raspunsuri de la doua ministere.…