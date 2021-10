Dupa ce au discutat cu Klaus Iohannis, in cadrul consultarilor de joi, liberalii din cadrul delegației care au mers la Cotroceni au ajuns la sediul PNL-ului, de unde Florin Cițu a facut o serie de precizari. Nu puțini au fost cei care au remarcat ca Nicolae Ciuca – varianta de premier din partea PNL-ului – […] The post Ciuca, propunerea PNL de premier. Cițu, anunț dupa discuțiile cu Iohannis: „Este o propunere pe care eu am...” - VIDEO first appeared on Ziarul National .