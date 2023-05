Ciucă promite că rezolvă problema pensiilor speciale în mandatul său Premierul Nicolae Ciuca spune ca Guvernul se va ocupa rapid sa rezolve problema pensiilor speciale pentru care e necesara o reforma, conform prevederilor din PNRR, astfel ca nimeni nu va putea sa faca refeire la acest subiect ca la „o moștenire” pe care actualul Cabinet o lasa celui ce va fi condus de Marcel Ciolacu, dupa rotativa de la finalul lunii mai. Nicolae Ciuca spune ca pensiile speciale vor fi reformate in mandatul sau „Nu lasam moștenire nimic. E o chestiune de responsabilitate pe care ne-o asumam cu toți. Varianta asumarii raspunderii e ultima luata in calcul. Vom proceda așa cum am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

