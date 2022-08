Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a participat, joi, la deschiderea de catre Transgaz a magistralei de gaz natural Pojorata - Vatra Dornei. Alaturi de prim-ministru au fost prezenți și directorul general al Transgaz, Ion Sterian, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, dar și primarul din Vatra Dornei, Ilie…

- The completion of the Pojorata - Vatra Dornei gas pipeline represents an important objective that will allow the completion, in the next three years, of the natural gas connection project between the north-eastern and north-western regions of Romania, Prime Minister Nicolae Ciuca said on Thursday,…

- ”Ne bucuram foarte mult ca odata cu aniversarea a 140 de ani de atestare documentara a orasului Vatra Dornei, putem sa ii bucuram atit pe cetateni cit si autoritatile locale cu un program guvernamental care se finalizeaza, gazoductul care are statia in functiune al marginea orasului, creand posibilitatea…

- Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti…

- 1.Organizatorul licitatiei: DIRECTIA SILVICA SUC EAVA, cu s ediu l in Su ceava, B -dul 1 Mai 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: [email protected] 2. Data si ora desfasurarii licitatiei: 13.07.2022 ora 10:00 pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica…