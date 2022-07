Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul Guvernului s-a discutat dinainte de a intra in ultima luna a primului semestru despre rectificarea bugetara, iar ieri au avut o discutie mai consistenta. ”Asa cum am decis, urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august…

- Banca Europeana de Investitii isi va reduce finantarea pentru infrastructura rutiera, in linie cu obiectivele sale climatice, chiar daca in paralel va majora fondurile pe care le va furniza pentru toate proiectele de transport, informeaza Financial Times. Cu ocazia reuniunii ministrilor de finante si…

- Liderul PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat ca PSD s-a dovedit de-a lungul timpului un partid centrat pe creșterea nivelului de trai al romanilor, un partid axat pe dezvoltarea social-economica a țarii, care a cautat ori de cate ori s-a aflat la guvernare sa aduca plus valoare in viața cetațenilor,…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miercuri, ministrilor sa ia masurile necesare pentru a asigura reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu 10%, conform deciziei luate in coalitia de guvernare, subliniind ca demersul este unul de solidaritate in actualele conditii economico-financiare. „Asa…

- Premierul a vorbit despre masurile din programul Sprijin pentru Romania II, care ”impacteaza pe ceea ce inseamna continuare programului de guvernare. ”La nivelul fiecarui minister va trebui sa asiguram reducerea cheltuielilor la bunuri si servicii cu procentul de 10%. Este o decizie de solidaritate…

- ”Motivele cresterii inflatiei, din discutiile pe care le-am avut, sunt cresterea pretului la energie, cresterea pretului la gaze, cresterea pretului la produsele alimentare, intreruperea lanturilor de aprovizionare si, desigur, peste toate, cauza principala care este razboiul din Ucraina”, a spus premierul,…