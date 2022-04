Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului.

- „Primele sute de facturi au fost introduse astazi in sistemul national de facturare electronica, in prima zi de aplicare optionala e-Factura in relatia firmelor cu partenerii de afaceri. Apreciez efortul Ministerului Finantelor si ANAF pentru acest pas important catre digitalizarea economiei. Vor avea…

- ”Toate cele 24 de tinte si jaloane din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) asumate pentru primul trimestru al acestui an sunt indeplinite din perspectiva responsabilitatii Guvernului. A fost un efort de echipa. Multumesc tuturor celor implicati”, a transmis, joi seara, premierul Nicolae…

- Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR) anunta ca a accesat fonduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru dotarea celor 11 Administratii Bazinale de Apa cu echipamente de ultima generatie de tip ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler), folosite la determinarea parametrilor…

- Nicolae Ciuca a declarat marti, in cadrul prezentarii Raportului „Educatia privind schimbarile climatice si mediul”, ca efecte precum seceta, ploile torentiale, inundatiile, fenomenele meteorologice extreme si codurile rosii de caldura au devenit tot mai frecvente in Romania. Seful Executivului a subliniat…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca arata, cu ocazia aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (UE), ca Produsul Intern Brut al tarii s-a triplat in aceasta perioada, iar PIB-ul pe cap de locuitor a devenit de aproape patru ori mai mare, din 2006 pana in 2021. „Marcam astazi 15 ani…