La scurta vreme dupa ce președintele Iohannis i-a rostit numele, anunțand public, la finele consultarilor de joi, faptul ca il desemneaza candidat la funcția de premier, Nicolae Ciuca a anunțat planul pentru perioada imediat urmatoare. ”Am inteles incredintarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa-l avem in aceste momente dificile, […] The post Ciuca, primele declarații, de la Cotroceni, dupa ce a fost desemnat premier. Anunț despre viitoarele negocieri - VIDEO first appeared on Ziarul National .