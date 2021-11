Ciucă premierul de sacrificiu pentru patrie. Vin anticipatele? Apare din ce in ce mai mult ideea ca Ciuca va fi premierul de sacrificiu, dupa Cioloș. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului sau. Documentul programatic este centrat pe masurile de prima urgenta ce trebuie luate pentru a rezolva criza pandemica. „ Am depus la Camera Deputatilor si Senat programul de guvernare si lista Cabinetului. Programul de guvernare este centrat pe ceea ce inseamna masurile de prima urgenta ce trebuie luate la nivelul Guvernului pentru a rezolva criza pandemica. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Premierul desemnat, impreuna cu ministrul interimar al Sanatății, Cseke Attila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița și cu cei doi social-democrați au incercat sa identifice soluții cu aplicare imediata la actuala…

