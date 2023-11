Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o sedinta executiva a PNL, am avut o intalnire si cu ministrii PNL, iar acum ne pregatim sa mergem la intalnirea de coalitie . PNL, asa cum am anuntat si datile trecute, va sustine proiectul privind noua lege a pensiilor, nu doar la modul declarativ. Stiti foarte bine ca am marit pensiile,…

- Pana sa inceapa intrunirea de luni a Coaliției, dar și dupa o ședința a conducerii PNL, liderul Partidului Național Liberal a ieșit in fața presei cu precizari de ultim moment. Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta Coalitiei, ca Partidul Național Liberal va sustine noua lege…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta coalitiei, ca PNL sustine noua lege a pensiilor si nu doar la modul declarativ. El a mintit ca in mandatul sau de premier a crescut punctul de pensie de la 1.265 lei punctul de pensie la 1.785 lei, si astfel „incepand cu 1 ianuarie,…

- Ministerul Finanțelor a dat joi aviz condiționat pe proiectul legii pensiilor, potrivit documentului consultat de G4Media. Proiectul este marul discordiei intre PSD și PNL, liberalii avertizand prin vocea lui Nicolae Ciuca ca e nevoie de ”clarificari”. In aviz, ministrul Marcel Boloș (PNL) a avertizat…

- Noua lege a pensiilor a fost aprobata de Executiv, anunțau, joi seara, surse politice citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, proiectul a suferit unele modificari.Decizia a venit la finalul unui șir lung de dispute intre liderii Coaliției privind impactul bugetar. Proiectul de lege urmeaza…

- Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse in coalitie, a fost aprobat joi de Executiv, afirma surse guvernamentale. Sedinta de Guvern a fost amanata si apoi intrerupta joi, pe fondul neintelegerilor din coalitie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finantelor a dat avizul cu observatii…

- Ședința de guvern de joi, 9 noiembrie, in care urma sa fie aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, a fost suspendata pana la ora 16.30, potrivit surselor Libertatea, in contextul divergențelor dintre PSD și PNL, mai exact intre Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, privind impactul bugetar al…

- Liderii PNL au votat, luni, pentru asumarea raspunderii guvernului pe pachetul de masuri fiscal-bugetare. Votul a fost dat dupa o ședința informala care a avut loc duminica in care mai mulți lideri PNL și-au aratat nemulțumirea fața de realația cu partenerii de guvernare de la PSD. Unii lideri chiar…