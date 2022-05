Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Vila Florica din Ștefanești, liberalii argeșeni au organizat aniversarea a 147 de ani de la inființarea Partidului Național Liberal. Pe langa miniștrii, secretari de stat sau oficialitați de top ale partidului, au fost prezenți la eveniment chiar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și primul…

- Destinul Romaniei moderne este strans legat de destinul Partidului Național Liberal, de curajul și ințelepciunea unor lideri vizionari care au contribuit decisiv la reformarea societații romanești, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la ceremonia organizata pentru aniversarea a 147 de ani…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, la aniversarea PNL de la Vila Florica, ca a ramas acelasi partid autentic, care nu si-a abandonat niciodata in cei aproape 150 de ani de existenta doctrina, crezul sau valorile. Timpul luptelor politice interne a trecut, cel putin asa cred eu, a spus presedintele,…

- Astazi s-au implinit 147 de ani de la inființarea PNL. In Argeș, la Vila Florica, a fost organizat un eveniment la care au fost prezenta conducerea PNL. Discursul președintelui PNL Argeș, Alina Gorghiu: ”Stimați invitați! Prieteni liberali! Este o mare bucurie sa vedem o prezența atat de numeroasa…

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal (PNL) se intruneste, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte, premierul Nicolae Ciuca fiind singurul candidat la aceasta functie.Ciuca si-a depus candi datura la sefia PNL miercuri, in ultima zi in care era posibil acest…

- „Dragi liberali, am decis sa scriu aceste randuri din dorința de a transmite ceea ce simt in aceste momente cand imi asum sa candidez pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la ale carui valori am aderat și carora, impreuna, le vom da relevanța prin acțiuni și decizii de care sa…

- Kelemen Hunor susține ca nu exista conflicte in coaliția de guvernare, care funcționeaza foarte bine, dupa parerea sa. Liderul UDMR mai spune ca schimbarile din PNL ar fi fost necesare, pentru ca „apar tensiuni atunci cand premierul nu este și președinte de partid”.„Va functiona coalitia bine, coalitia…