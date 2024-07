Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a abordat din nou subiectul referitor la prezidențiale. Președintele PNL explica de ce liberalii și social-democrații trebuie sa vina cu cate un reprezentant la scrutin. Ce crede oficialul despre un candidat comun la aceste alegeri. Nicolae Ciuca, despre candidatul comun la prezidențiale…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 4 iunie, ca Romania nu este pregatita tehnic pentru impozitarea progresiva dorita de PSD, mai precis nu are digitalizarea necesara și a precizat ca susține in continuare cota unica de impozitare existenta, pentru ca „si-a dovedit eficienta economica”.„Partidul…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a petrecut sfarșitul de saptamana in județul Olt. Acolo a participat la mai multe evenimente in localitațile Izbiceni, Brastavațu și Osica de Sus. Turneul s-a incheiat duminica seara, cu o adunare in centrul Slatinei. „Suntem in fața dvs dupa o zi in care am luat la…

- Președintele PNL a fost surprins in mulțimea de credincioși aflați la o manastire renumita din Romania. El s-a rugat și a luat Lumina Sfanta in noaptea de Inviere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost surprins in mijlocul credincioșilor la una dintre cele mai renumite manastiri din Romania, in noaptea…

- Nicolae Ciuca a venit cu clarificari in cazul unei posibile candidaturi din partea lui Iulian Dumitrescu la funcția de președinte al Consiliului Județean. Președintele PNL susține ca Biroul Politic Național al PNL nu are propunerea organizației Prahova de susținere. In timp ce pentru majoritatea candidaturilor…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a fost prezent la lansarea candidaților PNL Buzau pentru alegerile locale din data de 9 iunie. Președintele a vorbit și despre alegerile prezidențiale. Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, s-a aflat marti la Buzau,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a luat parte la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4! Filiala are o noua conducere. Președintele PNL, Nicolae Ciuca , a participat luni la Comitetul Extraordinar de Coordonare al PNL Sector 4. Filiala liberala are o noua conducere, in persoana purtatorului…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat la Focsani, vorbind despre traseismul politic, ca aceia care aleg sa faca acest pas sunt niste dezertori, nu oameni politici, care pleaca ”pentru niște firfirei”. Ciuca spune ca traseiștii politici au impresia falsa ca, plecand la un alt partid politic, ar…