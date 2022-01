Stiri pe aceeasi tema

- O condamnare pentru frauda pronuntata intr-o instanta din sud-vestul Rusiei dezvaluie din neatentie desfasurarea de trupe ruse in teritoriile controlate de separatistii prorusi din regiunile Luhansk si Donetk, in estul Ucrainei, relateaza The Moscow Times.

- Iulian Cristian Gherghe, cu gradul de general-maior in rezerva, fost director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an si cinci luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de delapidare,…

- Zeci de nave de razboi ale unor tari membre ale NATO au fost prezente numai in decursul acestui an in Marea Neagra, a afirmat Kartapolov, adaugand ca multe dintre aceste nave apartineau unor tari care nu sunt riverane Marii Negre."Examinand cu atentie declaratiile ministrului roman de externe, ne-am…

- Continuam astazi seria dezvaluirilor cu privire la ”imperiul financiar” creat la umbra serviciului secret al Ministerului Apararii Naționale. Pentru ca nu doar UTI este singura firma de casa recunoscuta a Direcției Generale de Informații a Armatei! Și nici compania din telecomunicații asociata cu Tiberiu…

- Intr-adevar, nu se ajunsese pana acum la un asemenea hal de colaborare militara in cadrul parteneriatului strategic, dar uite ca se poate și mai mult! Cu toate ca propaganda operativa a Ministerului Apararii Naționale, puternic alimentata din fondurile operative ale Direcției Generale de Informații…

- In septembrie guvernul de la Varșovia a acuzat Minskul de un atac organizat la granița. Acuzațiile veneau dupa ce patru persoane, aparent refugiați, au fost gasite moarte. Polonia impunea starea de urgența la granița cu Belarus. Tot atunci, trimitea 500 de soldați suplimentari in regiune. Tensiuni intre…