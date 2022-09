Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea diferitelor tipuri de energie regenerabila a permis crearea a 700.000 de locuri de munca la nivel mondial in ultimul an, in pofida efectelor persistente ale pandemiei de COVID-19 si a agravarii crizei energetice, arata un raport publicat joi de Agentia Internationala pentru Energie Regenerabila…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

- Piața romaneasca atrage din ce in ce mai multe investiții, la nivel micro și macro. Așa se face ca, recent, se anunța ca un gigant european face investitii majore in Romania. In același timp, investițiile de peste 1,2 milioane de euro vor aduce și un capital uman masiv. In comunicatul sau gigantul a…

- Dupa o vizita privata in Romania care a starnit protestul autoritaților de la București, președinta Ungariei, Katalin Novak se intoarce intr-o vizita oficiala, prima la nivel de șef de stat din 2010 incoace. Katalin Novak se va intalni miercuri, 7 septembrie, cu președintele Klaus Iohannis, premierul…

- Astazi, 23 august 2022, comemoram una dintre cele mai importante zile din istoria europeana si nationala: Ziua Europeana de Comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare si autoritare si Ziua nationala a Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului. Cu acest prilej, premierul Romaniei,…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii.

- Nicolae Ciuca afirma ca Romania si-a atins toate tintele strategice la summitul NATO de la Madrid, iar Conceptul Strategic al Aliantei consemneaza faptul ca Marea Neagra este zona de interes Strategic al NATO. Premierul sustine ca „Romania nu a fost niciodata mai sigura in fata unor amenintari directe…

- Doru Gheorghiu, consultant al Patronatului Organizatorilor, Producatorilor și Exploatatorilor de Jocuri de Noroc din Romania, explica ce consecințe ar avea in piața implementarea unui supraimpozit de 40% CONTEXT: Coaliția PNL-PSD discuta intens in aceste zile o serie de masuri menite sa atraga mai mulți…