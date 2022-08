Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca i-a felicitat duminica pe membrii lotului Romaniei la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen, care au obținut cinci medalii de aur și trei de bronz, anunța mediafax.

- Premierul Romaniei a felicitat lotul de canotaj al Romaniei, care a dominat finalele probelor la Campionatele Europene de la Munchen. Echipajul feminin de 8+1 al Romaniei a obtinute medalia de aur.

Sportiva romana Ionela Cozmiuc a cucerit medalia de aur in proba de simplu vasle, categorie usoara, duminica, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

Romania a obtinut medaliile de bronz in proba feminina de rame, prin echipajul alcatuit din Madalina Beres, Iuliana Buhus, Magdalena Rusu si Amalia Beres, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

Sportivii romani Marius Cozmiuc si Sergiu Bejan au cucerit medaliile de aur in proba masculina de dublu rame, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

- Canotorii romani au calificat in Finala A 7 din cele 11 echipaje inscrise in competitia continentala de la Campionatele Europene de la Munchen. Doua ambarcatiuni vor evolua in semifinale iar alte doua in recalificari, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

Premierul Nicolae Ciuca felicita elevii, profesorii si coordonatorii pentru performantele "remarcabile" obtinute de lotul Romaniei la Olimpiada Internationala de Lingvistica 2022.

- Poloneza Anita Wlodarczyk, tripla campioana olimpica la aruncarea ciocanului, a confirmat, marti, ca nu va participa la Campionatele Mondiale de atletism de la Eugene (SUA), din luna iulie, din cauza unei contuzii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Ea nu va merge nici la Campionatele Europene de la…