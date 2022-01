Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat marți plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze, dupa ce proiectul de Ordonanța de urgența a fost pus in consultare publica saptamana trecuta. ”(1) In perioada aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, preturile la energie electrica si gaze naturale se plafoneaza,…

- “Apreciem ca in cazul a peste 75% dintre consumatorii casnici de energie electrica nu are ce sa se plafoneze anul acesta, neavand prețul peste 1 leu/kWh”, se arata in comunicatul AEI.Din același motiv, in cazul facturilor de gaze naturale, numarul abonaților care nu se incadreaza in condițiile de compensare…