- In interiorul coaliției de guvernare se fac calcule pentru rotativa din luna mai, atunci cand Nicolae Ciuca ii va lasa locul lui Marcel Ciolacu, in fruntea Guvernului. Cei de la PSD, PNL și UDMR vor sa profite de acest moment și vor primeni serios garnitura guvernamentala. Fii la curent cu…

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, considera ca rocada guvernamentala care ar urma sa aiba loc in luna mai va fi „catastrofala” pentru PNL. „Daca ma intrebati pe mine, eu anticipez ca se va face rocada, pentru ca la ora actuala PNL nu mai e un partid de sine statator, comanda lui…

- Ingrijorari și-a exprimat și președintele Klaus Iohannis care asigura poporul moldovean ca Romania ii este in continuare alaturi.Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul Nicolae Ciuca și liderul PSD Marcel Ciolacu au discutat sa pastreze rotativa guvernamentala in aceasta forma.Rocada urma sa aiba…

- Rocada din interiorul guvernarii trebuie facuta la termen, spune la RFI Gheorghe Falca, dupa ce lideri PNL și PSD au facut in ultimele zile schimburi de replici taioase pe tema rotației prevazute pentru data de 25 mai, cand Marcel Ciolacu ar urma sa preia postul de premier de la Nicolae Ciuca.…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, joi, la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles, daca „se prefigureaza ca la aceasta rocada sa fie propus Marcel Ciolacu, președintele PSD, ca premier din partea Coaliției”. „Cateodata, unii politicieni merg la televizor și ii ia gura pe dinainte, ca sa zic așa.…

- Un nou program de guvernare nu este necesar, declara liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, in condițiile in care PSD lucreaza la un asemenea document, pentru rocada din luna mai. El precizeaza la RFI ca formațiunea sa nu face parte din rocada de la guvernare și ca ”nu exista nici un motiv intemeiat…

- In timp ce social democrații s-au retras la Sinaia, liberalii au ramas in Capitala, ambele partide iși fac ultimele strategii inainte de rocada din luna mai, cand ar urma ca Nicolae Ciuca sa ii predea mandatul de premier lui Marcel Ciolacu. Liberalii au anunțat deja primele masuri in pregatirea pentru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis ca și-ar dori imbunatațiri ale acordului potrivit caruia, in mod normal, ar trebui sa iși cedeze funcția unui membru al PNL, la rotativa din aceasta primavara, acest lucru sugerand ca și-ar dori sa pastreze portofoliul pe care il deține acum in…