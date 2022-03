Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, la Digi24, ca Romania nu este in riscul de a ramane fara gaz sica avem ca prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria, astfel ca din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american. Seful Executivului a spus ca liderii coalitiei…

- Potrivit sursei citate, președintele Romaniei și prim-ministrul Republicii Elene au reconfirmat cu aceasta ocazie stadiul excelent al relațiilor intre cele doua țari și au exprimat dorința de fructificare a potențialului ridicat de colaborare bilaterala, europeana și in plan regional.Inalții oficiali…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi votata, miercuri, de catre deputati. Motiunea intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul "saptamana viitoare" Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei" nu a fost…

- In plina criza a gazelor, legea offshore este prinsa la mijloc intre PSD și PNL. Liberalii țin ca legea sa intre cat mai repede in plen și sa fie adoptata. Legea offshore buna pentru investiția din Marea Neagra „Fara o lege offshore nu pot sa faca planul de investiții, nici macar nu putem sa discutam…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat ca fara o lege offshore nu pot incepe investitiile privind explorarea de gaze in Marea Neagra, mentionand ca acest proiect ar putea ajuta Romania sa aiba o „securitate energetica”, din 2026, scrie News.ro . „Fara o lege offshore, nu pot sa inceapa explorarea…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit vineri in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com.

- Legea offshore, care blocheaza demararea unor importante proiecte energetice in Marea Neagra, urmeaza sa fie revizuita in prima jumatate a acestui an, dupa mai multe amanari, a declarat vineri, pentru Reuters, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Aceasta lege referitoare la taxarea proiectelor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca Romania ar fi putut avea suficiente gaze daca investitiile la Marea Neagra ar fi inceput in 2018 si ca legea offshore va fi modificata in prima sesiune parlamentara, pastrandu-se obligatia de a pastra 40% din productie in tara.