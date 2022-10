Premierul Nicolae Ciuca a fost prins pe picior greșit, intr-o vizita efectuata la Mioveni. Intrebat de catre un ziarist daca știe cat platește impozit pentru locuința, prim-ministrul Romaniei a spus sincer ca nu știe despre ce suma este vorba. De asemenea, premierul a mai fost intrebat cum comenteaza decizia Senatului de a majora grila de impozitare pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice cu pana la 50%, „Ieri in Senat a fost aprobata modificarea ordonanței in sensul in care exista aceasta posibilitate. Nu am tranșat in coaliție modalitatea in care se va finaliza…